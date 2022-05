Nachhaltigkeit: Bielefeld stärkt Waldschutz-Projekte

Fußall-Bundesligist Arminia Bielefeld stärkt im Rahmen seines Nachhaltigkeits-Spieltags gegen Hertha BSC (1:1) am Samstag zwei Waldschutz-Projekte.

Fußall-Bundesligist Arminia Bielefeld stärkt im Rahmen seines Nachhaltigkeits-Spieltags gegen Hertha BSC (1:1) am Samstag zwei Waldschutz-Projekte. Gemeinsam mit Fans und Partnern sowie in Abstimmung mit dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt übernimmt der Klub die Verantwortung für ein Waldstück in der Nähe des Stadions. Mithilfe einer Spendenaktion rund um die Bundesliga-Partie sollen dort künftig weitere Bäume gepflanzt werden.