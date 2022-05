Chebet und Jepchirchir gewinnen Boston-Marathon

Beim ältesten Stadt-Marathon der Welt setzte sich der 33 Jahre alte Chebet am Ostermontag in 2:06:51 Stunden und damit der drittbesten Siegerzeit in der 125-jährigen Geschichte des Rennens durch. Platz zwei und drei gingen durch Lawrence Cherono (2:07:21) und Benson Kipruto (2:07:27) ebenfalls an Kenia.