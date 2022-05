Tennis: Kann sein Vater die Krise von Alexander Zverev beenden?

„ Bodenlos“ habe er gegen den erst 18 Jahre alten Dänen Holger Rune gespielt . So schlecht wie bei der glatten Zwei-Satz-Niederlage am Aumeister hat man die deutsche Nummer 1 tatsächlich lange nicht mehr gesehen.

Wie die Bild am Sonntag berichtet, wird Alexander senior eventuell schon beim derzeit stattfindenden Masters-Turnier in Madrid wieder an der Seite seines Sohnes sein, spätestens dann aber in Rom eine Woche später.