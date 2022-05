Felix Magath attackiert FC Bayern - vielsagende Reaktion aus Stuttgart

Magath: "Spielen in der Relegation gegen den HSV!"

Hat der FC Bayern seinen Spielbetrieb nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Bundesliga vorzeitig eingestellt?

Der deutsche Rekordchampion musste am Samstag beim FSV Mainz eine empfindlich klare Niederlage einstecken. Was nicht nur zu Unmut in den eigenen Reihen führte, sondern auch Kritik von außen hervorrief. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)