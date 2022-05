NFL: Der letzte Draft-Tag ist vorbei - Marcel Dabo konnte kein Team von sich überzeugen

Vorerst kommt kein weiterer Deutscher in die NFL.

Der Draft, bei dem sich die Teams junge Talente und College-Spieler sichern können, hat am Samstag nach drei Tagen ein enttäuschendes Ende gefunden - zumindest aus deutscher Sicht.

Der Reutlinger Marcel Dabo gehörte nicht wie erhofft zu den 261 Spielern, die in sieben Runden von den NFL-Franchises ausgewählt wurden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Dabo überzeugte im NFL Scouting Combine

Nun bleibt dem 22-Jährigen noch die Möglichkeit, sein Können über das Förderprogramm der Talente zu beweisen und sich so im Nachhinein doch noch einen NFL-Vertrag zu sichern.

Raimann wurde an 77. Stelle gedraftet

Vergangene Saison spielte Dabo noch bei den Stuttgarter Surge in der neu gegründeten European League of Football (EFL) und belegte mit den Schwaben den letzten Platz in der South Division. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)