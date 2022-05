NFL: Punter sorgen für Draft-Kuriosum - ohne den "Punt-Gott"

In der NFL läuft der Draft 2022 und die Teams basteln sich ihre Kaden für die Jagd nach dem Super-Bowl-Titel. Die Punter sorgen dabei in diesem Jahr für eine besondere Bestmark.

In den ersten vier Runden des NFL-Draft 2022 gingen gleich zwei Punter über den Ladentisch. Während sich die Baltimore Ravens mit dem Gesamtpick 130 für Jordan Stout von der Penn State entschieden, sicherten sich die Tampa Bay Buccaneers drei Plätze später die Dienste von Jake Camarda von der University of Georgia. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

„Es ist wirklich cool“, beschrieb Camarda, der 2020 zum SEC Special Teams Player of the Year gewählt wurde, seine Gefühle nach dem Pick und fügte hinzu: „Ich saß auf der Couch und habe den Draft verfolgt, jeden einzelnen Pick, und habe nur gehofft, dass ich einen Anruf bekomme, dass ein Team mich anruft und ich diesen Moment erleben kann.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Der „Punt-Gott“ muss warten

Stout, der noch knapp vor Camarda ausgewählt wurde, ist mit einem Schnitt von 46,6 Yards (Rekord am Penn State) pro Punt in seiner College-Karriere der am frühesten gedraftete Punter seit Mitch Wishnowsky. Dieser wurde damals an Position 110 von den San Francisco 49ers ausgewählt. Dort spielt er bis heute und steht bei einem Karriereschnitt von 45,7 Yards pro Punt in der NFL. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)