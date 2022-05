Boxerin Taylor schreibt in New York Geschichte

Im Duell der beiden erfolgreichsten Boxerinnen der Welt hat die Irin Katie Taylor in der Nacht zum Sonntag in New York Geschichte geschrieben.

New York (SID) - Im Duell der beiden erfolgreichsten Boxerinnen der Welt hat die Irin Katie Taylor in der Nacht zum Sonntag in New York Geschichte geschrieben. Die 35-Jährige gewann vor 19.187 Zuschauern im ausverkauften Madison Square Garden gegen Amanda Serrano (Puerto Rico) den ersten Hauptkampf zwischen zwei Frauen in der 140-jährigen Geschichte der legendären Arena.