2. Liga: SV Darmstadt 98 – FC Erzgebirge Aue, 6:0 (4:0)

Kurz darauf bereitete Tobias Kempe das 1:0 des SV Darmstadt 98 durch Luca Pfeiffer vor (16.). Nach der Vorarbeit von Phillip Tietz stellte Tim Skarke das Ergebnis auf 2:0 (17.). Der FC Erzgebirge Aue wurde deutlich abgehängt, als Braydon Manu nach Vorarbeit von Kempe auf 3:0 für Darmstadt erhöhte (18.). Für mehr Beruhigung beim SV Darmstadt 98 sorgte Skarke, der mit seinem zweiten Tagestreffer nach Vorlage von Manu das 4:0 sicherstellte (38.). Zur Halbzeit blickte Darmstadt auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Erneut traf Darmstadt und stellte den Spielstand damit auf 5:0 (73.). Kempe stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:0 für den SV Darmstadt 98 her (89.). Schlussendlich setzte sich Darmstadt mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Nach einer starken Saison steht der SV Darmstadt 98, kurz vor deren Abschluss, mit 57 Punkten auf einem Aufstiegsplatz. Die Offensive von Darmstadt in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Aue war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 67-mal schlugen die Angreifer des SV Darmstadt 98 in dieser Spielzeit zu.