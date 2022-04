2. Bundesliga: Darmstadt nach Kantersieg auf Platz zwei - Aue steigt ab

"Jürgen Klopp hätte in Aue auch nichts zu lachen!"

Die Sachsen unterlagen nach einer schwachen Leistung 0:6 (0:4) bei Aufstiegskandidat Darmstadt 98, der in der Tabelle aufgrund der besseren Tordifferenz an Werder Bremen vorbei auf Platz zwei kletterte. Auf die beiden Hamburger Klubs, den HSV und FC St. Pauli, haben die Lilien drei Punkte Vorsprung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

„Wir brauchen gar nicht um den heißen Brei herumreden, wir sind ein absolut verdienter Absteiger“, erklärte Aues Dima Nazarov bei SPORT1. „Wer so wenige Punkte in so vielen Spielen holt, der hat nichts anderes verdient.“