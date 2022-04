FC Bayern: Julian Nagelsmann schlägt nach Pleite in Mainz Alarm

Eine Woche, nachdem die Bayern den zehnten Meistertitel in Folge eingefahren hatten, lieferte der deutsche Rekordmeister in Mainz eine enttäuschende Leistung ab. Offensiv ein laues Lüftchen und defensiv ein Hühnerhaufen – die Darbietung glich einem Offenbarungseid. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nagelsmann nach Pleite angefressen

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison, wie auch Nagelsmann auf Nachfrage von SPORT1 anmerkte: „Es sind zu viele Niederlagen, zu viele in derselben Art und Weise. Ich finde, dass wir immer eine gewisse Grundleidenschaft brauchen im Spiel. Die hatten wir heute nicht.“

Trotzdem wollte der 34-Jährige nicht komplett den Stab über seinem Team brechen. Nach dem zehnten Titel in Folge sei es „ein Stück weit menschlich, dass man nicht in jeder Situation ans Äußerste geht. Aber trotzdem tragen wir noch das Logo auf der Brust.“

Mainz zeigt größeren Siegeswillen

Auch Nagelsmann war nicht entgangen, dass die Hausherren einen weitaus größeren Siegeswillen an den Tag gelegt hatten. „Es war heute Fakt“, führte er aus, „aber ich werde niemals akzeptieren, dass ein Kontrahent von mir mehr gewinnen will als ich selber. Ich habe heute auch Spieler gesehen, die gewinnen wollten, aber es waren weniger als bei Mainz.“

Starker Tobak, der den Spielern zu denken geben sollte. Joshua Kimmich schlug in die gleiche Kerbe: „Natürlich sind wir letzte Woche Deutscher Meister geworden“, erklärte der Mittelfeldspieler bei Sky. „Trotzdem ist uns das in dieser Saison viel zu oft passiert, und deswegen sollten wir das auch ganz klar analysieren, dass das in den nächsten zwei Spielen nicht mehr vorkommt und vor allem auch in der neuen Saison nicht mehr vorkommt.“