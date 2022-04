Snooker-WM: O'Sullivan zieht souverän ins Finale ein

Ausnahmespieler Ronnie O‘Sullivan hat das Finale der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield erreicht.

Der sechsmalige Weltmeister aus England setzte sich am Samstag gegen den Schotten John Higgins nach einer souveränen Leistung mit 17:11 durch.

Im Finale am Sonntag und Montag trifft der Weltranglistenerste auf seinen englischen Landsmann Judd Trump (32). Der Weltmeister von 2019 setzte sich am Samstag in einem engen Halbfinale mit 17:16 gegen Mark Williams durch. Dabei hatte Trump eine 12:5-Führung fast noch aus der Hand gegeben.