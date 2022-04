Volleyball: Berlin krönt historische Aufholjagd und wird erneut Meister

Der Titelverteidiger gewann am Samstag auch das fünfte Finalspiel gegen Pokalsieger VfB Friedrichshafen mit 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:22). Nach Niederlagen in den ersten beiden Duellen entschied Berlin die Serie damit noch 3:2 für sich - nie zuvor in der Bundesliga-Geschichte hatte ein Team einen 0:2-Rückstand in der Finalserie gedreht.