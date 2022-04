Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Sport-Club Freiburg, 3:4 (1:1)

Lucas Höler bediente Roland Sallai, der in der 22. Spielminute zum 1:0 einschoss. In der 31. Minute erzielte Andrej Kramaric nach einer Vorlage von David Raum den Ausgleich. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nach Vorlage von Kramaric ließ Angelo Stiller den zweiten Treffer der TSG 1899 Hoffenheim folgen (48.). Nach Assist von Vincenzo Grifo war es Christian Günter, der für den Ausgleich verantwortlich zeichnete (49.). Kurz darauf bereitete Günter das 3:2 des SC durch Höler vor (69.). Die Gastgeber schossen in der 83. Minute das Tor zum 3:4. Am Ende punktete der Sport-Club Freiburg dreifach bei der TSG 1899 Hoffenheim.