Bundesliga: SC Freiburg gewinnt Derby bei der TSG Hoffenheim und schnuppert an der Champions League

Der SC Freiburg gewinnt das Baden-Derby bei der TSG Hoffenheim und schnuppert weiter an der Champions League.

Während in der Kurve vom DFB-Pokal und der deutschen Meisterschaft gesungen wurde, stapfte der SC-Trainer nach dem 4:3 (1:1) im aufreibenden badischen Duell bei der TSG Hoffenheim entspannt und zufrieden vom Platz - der Klub aus dem Breisgau darf von der Champions League träumen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Hier zu gewinnen, ist unglaublich. Es gibt für uns nichts Schöneres“, sagte Kapitän Christian Günter bei Sky: „Der Druck war schon ein Stück weit da, deswegen ist es umso schöner. Wir arbeiten darauf hin, in Leverkusen am letzten Spieltag ein Endspiel zu haben. Wenn du so eine Saison spielst dann muss es unser Ziel sein, den größtmöglichen Erfolg zu haben.“