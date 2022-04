Anzeige

Ligue 1: Frankreichs Rekordmeister AS Saint-Éti­enne droht der Abstieg Der tiefe Absturz von Saint-Éti­enne

Ljubo Herceg, Johannes Fischer

Der AS Saint-Éti­enne ist französischer Rekordmeister und bekannt für Skandale sowie die Grüne Hölle. SPORT1 beleuchtet den abstiegsbedrohten Arbeiter-Klub etwas genauer.

Willkommen in der Grünen Hölle!

Das Stadion Geoffroy-Gui­chard von AS Saint-Éti­enne ist bekannt für seine heißblütigen Fans, die auf zwei gegen­über­lie­genden Steh­tri­bünen, Kop Sud und Kop Nord, mit je zwei unter­schied­li­chen Ultra­-Gruppen, ihren Arbeiter-Klub mit Gesängen und grünen Bengalos unermüdlich anpeitschen.

„Kämpft für euren Klub, macht das Trikot nass und respek­tiert dessen Farben“, steht auf einem großen Banner, das in jedem Heimspiel in der Grünen Hölle ausgerollt wird. Doch diesen Kampf und diese Leidenschaft für ihren so geliebten ASSE haben die Anhänger in der laufenden Saison selten gesehen.

Dabei war Saint-Éti­enne bis 2021/22 alleiniger französischer Rekordmeisters, doch das neureiche Paris Saint-Germain schloss nun mit dem vorzeitigen Titelgewinn auf - während Les Verts mitten im Abstiegskampf ums Überleben kämpfen. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

In der Berg­ar­bei­ter­stadt geht die Angst um, der Abstieg des einst so ruhmreichen Klubs droht. SPORT1 geht auf Spurensuche.

ASSE ist Frankreichs Rekordmeister und gewann sechs Mal den Pokal

1919 wurde der AS Saint-Éti­enne von Mitarbeitern der Einzelhandelskette Casino gegründet. Der Arbeiter-Klub entwickelte sich daraufhin zu einem der größten und erfolgreichsten Frankreichs.

Für ASSE spielten einst die französischen Fußball-Legenden Michel Platini und Laurent Blanc. In den 60er/70er Jahren dominierten Les Verts den französischen Fußball nach Belieben und gewannen bereits 1981 (!) ihre zehnte Meisterschaft.

Eines der größten sportlichen Höhepunkte aber war das Europapokal-Finale der Landesmeister 1976: In Glasgow verlor Saint-Éti­enne auf unglückliche Weise mit 0:1 gegen den FC Bayern um Maier, Beckenbauer und „Bomber“ Müller - und traf zwei Mal die Latte.

„Es heißt bis heute, wären diese Pfosten rund gewesen, dann hätte Saint-Éti­enne das End­spiel gegen die Bayern gewonnen“, so Philippe Gastal, der Leiter des Fußball-Museums von ASSE gegenüber 11Freunde. Doch die Bälle fielen nicht etwa ins Tor, sondern prallten vom eckigen Gestänge ins Feld zurück.

Nichtsdestotrotz kaufte die Spielvereinigung den Schotten eben jene Pfosten und die Latte für 20.000 Euro ab und stellt seitdem das Tor­ge­stänge eines ver­lo­renen Finals im Museum aus. Übrigens: Das Tor­ge­stänge entdeckten ASSE-Anhänger 2013 bei einer Sta­di­on­füh­rung im Hampden Park selbst. Geschichten gibt‘s.

Skandale, Abstiege und Chaos stürzen Saint-Éti­enne in den Abgrund

Ein Jahr nach dem letzten Meistertitel geriet in der Bergarbeiterstadt alles aus den Fugen, die Spielvereinigung wurde in einen Finanz-Skandal verwickelt und der damalige Präsident Roger Rocher inhaftiert.

Danach befand sich der 6-malige Pokalsieger im freien Fall. 1984 folgte der Abstieg und die Grünen wurden daraufhin zur sogenannten Fahrstuhl-Mannschaft zwischen der 1. und 2. französischen Liga! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Das Chaos wurde sogar noch schlimmer: 2001 wurde ASSE mit Punktabzügen abgestraft, weil sie Spieler mit falschen Pässen eingesetzt hatten. Damals war die Anzahl von Profis aus nicht-euro­päi­schen Län­dern noch begrenzt, der Arbeiter-Klub wollte die Regel aber unter­laufen.

So benutzten der Brasilianer Alex Dias und der Ukrainer Maksym Levytsky gefälschte portugiesische und griechische Pässe. Beide wurden für vier Monate gesperrt. Nach einer gerichtlichen Untersuchung wurden Mitglieder der Vereinsführung mit den Fälschungen in Verbindung gebracht, Saint-Étienne wurden schließlich sieben Punkte abgezogen - und stieg ab.

Erst drei Jahre später kehrte der Rekordmeister in die Ligue 1 zurück und wurde 2004 Sechster. Unter Trainer Christophe Galtier (2010-2017) gehörten Les Verts mit Spielern wie Zouma, Perrin, Matuidi, Payet und Aubameyang wieder zur Beletage und die Fans träumten sogar von Titeln. 2013 war es dann soweit: Nach über 30 Jahren gewann ASSE den Coupe de la Ligue. Doch die Hochphase sollte nicht lange andauern.

ASSE droht 2022 der Abstieg aus der Ligue 1

Der Absturz deutete sich bereits in den vergangenen Spielzeiten an. Nach acht Jahren in Folge auf einem einstelligen Tabellenplatz rettete sich Saint-Étienne 2019/20 nur knapp vor dem Abstieg - und auch Rang 11 in der Vorsaison täuscht, denn die Abstiegszone war nur sechs Zähler entfernt.

Dass der Platini-Klub in gefährliche Fahrwasser geraten könnte, liegt vor allem am Missmanagement der Vereinsbosse: Lediglich 600.000 Euro wurden in neue Spieler investiert, stattdessen wurde auf die Fast-Absteiger aus dem Vorjahr und auf die eigene Jugend gesetzt. Ein fataler Fehler.

Das Ausbildungszentrum hat zwar einen exzellenten Ruf, allerdings verlieren die Grünen jedes Jahr ihre besten Spieler, wie Saliba oder Fofana. „Es waren erfolgreiche Verkäufe, die fast 65 Millionen Euro einbrachten, aber keinesfalls in die Stärkung des Kaders reinvestiert wurden“, analysiert David Fioux bei SPORT1.

„Damit war ASSE dazu verdammt, auf den Nachwuchs zu setzen, der nicht unbedingt bereit ist, sich der harten Realität der Ligue 1 zu stellen“, so der L‘Équipe-Journalist. Schmerzhaft waren auch die ablösefreien Abgänge der Routiniers Debuchy und M‘Vila, denn dem unerfahrenen und jungen Team fehlt ganz klar Führung.

Nicht nur der Mannschaft, auch dem Verein! „Mit Roland Romeyer und Bernard Caiazzo sind zwei Präsidenten am Werk, die häufig verschieden Meinungen sind. Im Verein gibt es keine Einigung“, berichtet Fioux. Gerüchteweise wollen die Geschäftsführer ASSE verkaufen, so dass intern keine Ruhe reinkommt. „Die Stimmung ist sehr schlecht, und die Aufgabe des neuen Trainers Pascal Dupraz ist riesig“, sagt Fioux. „Saint-Étienne braucht ein Wunder, um den Klassenerhalt zu schaffen.“

Klassenerhalt? „Saint-Étienne braucht ein Wunder“

Denn nach der Entlassung seines Vorgängers Claude Puel schaffte es auch Dupraz nicht, den Karren aus dem Dreck ziehen. Die zweitschlechteste Abwehr der Liga mit 68 Gegentoren und 38 eigene Treffer in 34 Spielen lassen auch nicht gerade an ein Wunder glauben.

Dass die Grüne Hölle bald einfriert, zeigt die Winter-Transferphase, als Saint-Éti­enne mit allen Mitteln versuchte, Aubameyang an seine alte Wirkungsstätte zu holen. Vergeblich. Der aussortierte Arsenal-Star ging lieber zu Barca. Und auch die Deals mit dem Ex-Mainzer Mateta und BVB-Keeper Bürki zerplatzten wie Seifenblasen.

Wie groß die Verzweiflung dann wirklich war, zeigte sich, als ASSE stattdessen die vereinslosen Eliaquim Mangala (31), Joris Gnagnon (25) und Bakary Sako (34) unter Vertrag nahm und noch drei Leihspieler verpflichtete. Mit mäßigem Erfolg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Wenn in den letzten vier Spielen nicht wirklich ein grünes Wunder geschieht, dann misst sich Saint-Éti­enne nicht mehr mit den Erzfeinden PSG und Olympique Lyon, sondern trifft auf die Tristesse in Pau, Niort und Grenoble - in der Ligue 2.

