Zwei Wochen vor WM-Start: DEB-Team verliert erneut

Der Nürnberger Tim Fleischer brachte die DEB-Auswahl in Führung (15.), doch Robert Lantosi glich beim ersten Powerplay der Slowaken aus (18.). Nach dem 2:1 durch den Iserlohner Taro Jentzsch in Überzahl (33.) folgte ebenfalls schnell die Antwort durch Kristian Pospisil (34.). Oliver Okuliar sorgte für die späte Entscheidung (57.).

22 Stunden zuvor hatte der Ex-Weltmeister, gegen den die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking mit 0:4 in der Viertelfinalqualifikation ausgeschieden war, 3:1 gewonnen. In den ersten vier WM-Tests hatte es in Tschechien und gegen die Schweiz jeweils einen Sieg und eine Niederlage gegeben.