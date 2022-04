2. Bundesliga: Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue LIVE im TV - wiederholt sich Geschichte?

Darmstadt 98 kämpft um den Aufstieg in die 1. Bundesliga, Erzgebirge Aue um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. 2018 kam es bereits einmal zu einem entscheidenden Duell - mit einem dramatischen Ausgang.

Für Darmstadt 98 wäre der vierte Aufstieg in die Bundesliga gleichbedeutend mit dem Einzug in den Fußballhimmel und alles andere als gewöhnlich.

Dazu bedarf es eines Sieges gegen den FC Erzgebirge Aue, der nach sechs Jahren dann den Rückweg in die 3. Liga antreten müsste. Das wäre die Hölle für die wackeren, mit bescheidenen Mitteln arbeitenden, Erzgebirgler.

Darmstadt und Aue 2018 im Abstiegsendspiel

Durch die Hölle gingen beide Klubs an einem Tag vor vier Jahren, als sie sich in einem Sechskampf um den Klassenerhalt befanden und dabei direkt aufeinandertrafen.

Die Spielzeit 2017/18 schenkt den Fußballfans in der 2. Liga zwar keinen spannenden Aufstiegskampf, aber im Keller wird bis zuletzt gefightet und gezittert.

Nach dem 33. Spieltag steht nur der große 1. FC Kaiserslautern als Absteiger fest, er muss erstmals in die 3. Liga und natürlich will ihm keiner folgen.

Alte Faustregel von 40 Punkten gilt nicht mehr

Heidenheim und Dresden haben 41 und sind noch bedroht, Darmstadt und Aue liegen gleichauf mit 40 noch über dem Strich, Braunschweig und Fürth haben 39 und sind dem Abstieg am nächsten.

Die Hochrechnungen werden dadurch kompliziert, dass Darmstadt und Aue am Böllenfalltor direkt aufeinandertreffen.

Darmstadt holt Schuster in der Not zurück

Nie ist die Blitztabelle der 2. Liga wichtiger als an diesem Tag.

Darmstadt 98 hat im ersten Jahr nach dem Abstieg eine schwache Saison gespielt und in der Not im Dezember Aufstiegstrainer Dirk Schuster, der in Augsburg jäh gescheitert ist, zurückgeholt.