FC Bayern verliert beim FSV Mainz 05 - nur Lewandowski trifft

"Wenn Brazzo in der Tür steht, bin ich immer freudig erregt"

Nach der Partie bedankten sich die Bayern-Spieler bei den mitgereisten Fans für den Support, einzig der zur Pause eingewechselte Leroy Sané düste nach Schlusspfiff direkt in Kabine.

Jonathan Burkardt (18.) und Moussa Niakhaté (27.) bestraften den lethargischen Rekordmeister in der ersten Halbzeit. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Bayern: Lewandowski stellt neuen Rekord auf

Weltfußballer Robert Lewandowski (33.) hatte zwar zwischenzeitlich verkürzt, an der verdienten Niederlage änderte das allerdings nichts. Immerhin: Die Bayern stellten den Rekord der meisten Auswärtstreffer in einer Spielzeit (47) ein. Zudem sorgte Lewandowski mit seinem 18. Saisontor in der Fremde für eine Bestmarke.