Judo-EM: Deutschland weiter ohne Medaille

Igor Wandtke scheitert in der Gewichtsklasse bis 73 kg © AFP/SID/JACK GUEZ

Der Deutsche Judo-Bund (DJB) wartet bei der Europameisterschaft in Sofia weiter auf die erste Medaille. Nach den zwei fünften Plätzen durch Paulina Starke und Mascha Ballhaus am Freitag kam am Samstag keiner der deutschen Judoka über die dritte Runde hinaus.