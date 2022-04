FC Bayern: Lewandowski erzielt 18. Auswärtstor in Mainz - neuer Rekord in einer Saison

Robert Lewandowski ist nicht aufzuhalten. Beim Spiel in Mainz stellt der Stürmer einen neuen Rekord für die meisten Bundesliga-Auswärtstore in einer Saison auf.

Robert Lewandowski hat am 32. Spieltag beim FSV Mainz 05 seinen nächsten Rekord klargemacht.

Nachdem die Mainzer mit 2:0 in Führung gegangen waren, erzielte der polnische Superstar in der 33. Minute den Anschlusstreffer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Für den Stürmer war es der 34. Saisontreffer – sowie das 18. Auswärtstor in dieser Saison, was neuer Rekord in einer einzelnen Bundesliga-Spielzeit ist. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)