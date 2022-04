3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Borussia Dortmund II, 1:3 (0:1)

Für den 1. FC Kaiserslautern gab es in der Heimpartie gegen die Reserve von Borussia Dortmund, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Gegen den BVB II setzte es für FCK eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel schienen die Tore beider Mannschaften beim 0:0 wie vernagelt gewesen.

Christian Viet bediente Bradley Fink, der in der 32. Spielminute zum 1:0 einschoss. Zur Pause behielt Dortmund II die Nase knapp vorn. In der 59. Minute erhöhte Justin Njinmah auf 2:0 für die Gäste. Pherai vollendete zum dritten Tagestreffer in der 81. Spielminute. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als die Heimmannschaft für einen Treffer sorgte (93.). Am Ende verbuchte Borussia Dortmund II gegen Lautern die maximale Punkteausbeute.