3. Liga: SC Verl – SV Wehen Wiesbaden, 3:0 (2:0)

Der SC Verl spuckte der SV Wehen Wiesbaden in die Suppe und gewann deutlich mit 3:0. Gegen Verl setzte es für Wiesbaden eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel waren die beiden Mannschaften nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.

Die SV Wehen Wiesbaden geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Ron Berlinski das schnelle 1:0 für den SC Verl erzielte. Für den zweiten Tagestreffer zeichnete Maël Corboz verantwortlich, der auf Vorlage von Tom Baack erhöhte (44.). Mit der Führung für Verl ging es in die Halbzeitpause. Gänzlich ins Hintertreffen geriet Wiesbaden, als Sascha Mockenhaupt nach 55 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Für ruhige Verhältnisse sorgte Petkov, als er das 3:0 für Verl besorgte (68.). Schlussendlich verbuchte der SC Verl gegen die Gäste einen überzeugenden 3:0-Heimerfolg.