2. Bundesliga: HSV träumt nach Gala vom Aufstieg - Dresden verspielt vorzeitige Rettung

Der Hamburger SV darf weiter von der Rückkehr in die Bundesliga träumen! (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Darmstadt 98 hat am Samstagabend im Zweitliga-Topspiel gegen Erzgebirge Aue die Möglichkeit, Rang drei mit einem Punktgewinn zurückzugewinnen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Kapitän Sebastian Schonlau sagte nach der Partie: „Wir brauchten den Dosenöffner, nachdem wir zu Beginn Schwierigkeiten hatten, zu Chancen zu kommen. Die beiden ersten Treffer haben uns im weiteren Verlauf Rückenwind gegeben. Das gute Gefühl nehmen wir mit in die neue Woche.“

Die Hamburger taten sich zu Beginn der Partie schwer. Sie fanden kaum Lösungen, den Abwehrriegel der Hausherren zu knacken. In der 14. Minute hatte HSV-Stürmer Glatzel die erste Großchance im Spiel, doch er vergab aus etwa 16 Metern.

HSV: Kaufmann mit dem Schlusspunkt

Zehn Minuten später klingelte es aber dann das erste Mal im Ingolstädter Tor. Sonny Kittel köpfte die Gäste in Führung. 111 Sekunden später war der Doppelschlag perfekt: Schonlau nickte nach Flanke von Miro Muheim zum 2:0 ein.

Der HSV war auch im zweiten Abschnitt die spielbestimmende Mannschaft und erhöhte in der 57. Minute seine Führung. Nach einer Flanke von Kittel erzielte Glatzel Hamburgs drittes Kopfballtor in diesem Spiel.

Dresden lässt Aue weiter hoffen

Dynamo Dresden hat derweil die vorzeitige Rettung um den direkten Abstieg verspielt. Nach eigener Führung kassierte der Tabellen-16. in der 88. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand gegen Jahn Regensburg.

Trainer Guerino Capretti war auf der Pressekonferenz enttäuscht: „Wir sind traurig über den Ausgleich in der 88. Minute. Bis auf wenige Phasen hatten wir das Spiel im Griff. Beide Mannschaften haben viel weg verteidigt. Der Gegentreffer kam dann aus dem Nichts.“

Das Spiel begann munter und Dresdens Michael Akoto traf in der sechsten Minute die Latte. Danach flachte die Begegnung jedoch ab. Beide Teams spielten sich im Anschluss keine weiteren nennenswerten Aktionen heraus.

Den ersten Höhepunkt gab es nach dem Seitenwechsel in der 58. Spielminute. Regensburgs Nicklas Shipnoski tauchte frei vor SGD-Keeper Kevin Broll auf, doch hämmerte den Ball freistehend neben das Tor. Das hätte der Führungstreffer für die Gäste sein müssen.

Regensburg schockt Dresden spät

Den Knoten in diesem Spiel löste in der 72. Minuten Dresdens Stürmer Lukas Daferner.

Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie flankte Agyemang Diawusie den Ball in den Strafraum. Daferner nehm ihn mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich und schoss das 1:0 für Dynamo.