2. Liga: FC Ingolstadt 04 – Hamburger SV, 0:4 (0:2)

Mit 0:4 verlor der FCI am vergangenen Samstag deutlich gegen Hamburg. An der Favoritenstellung ließ der Hamburger SV keine Zweifel aufkommen und trug gegen Ingolstadt einen Sieg davon. Auf eigenem Platz hatte der HSV das Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Sonny Kittel trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für mehr Beruhigung auf Seiten von Hamburg sorgte Sebastian Schonlau, der mit seinem Treffer nach Vorlage von Miro Muheim das 2:0 für den Gast sicherstellte (28.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Der FC Ingolstadt 04 wurde deutlich abgehängt, als Robert Nesta Glatzel nach Vorarbeit von Kittel auf 3:0 für den Hamburger SV erhöhte (56.). Der Hamburger SV ließ den Vorsprung in der 80. Minute anwachsen. Schlussendlich reklamierte der HSV einen Sieg in der Fremde für sich und wies den FC Ingolstadt 04 in die Schranken.