2. Liga: SG Dynamo Dresden – SSV Jahn Regensburg, 1:1 (0:0)

Am Samstag kam der SSV Jahn Regensburg bei SG Dynamo Dresden nicht über ein 1:1 hinaus. Der vermeintlich leichte Gegner war Dresden mitnichten. Dynamo Dresden kam gegen den SSV zu einem achtbaren Remis. Mit der Unterstützung des heimischen Publikums im Rücken war es Regensburg gelungen, das Hinspiel mit 3:1 für sich zu entscheiden.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Kurz darauf bereitete Agyemang Diawusie das 1:0 von SG Dynamo Dresden durch Christoph Daferner vor (72.). Den Ausgleich markierte Andreas Albers, der nach Zuspiel von Benedikt Gimber erfolgreich war (87.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Dynamo Dresden und der SSV Jahn Regensburg mit einem Unentschieden.

Dresden ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal neun Punkte fuhr die Heimmannschaft bisher ein. Kurz vor Saisonende steht SG Dynamo Dresden mit 31 Punkten auf Platz 16. Im Angriff von Dynamo Dresden herrscht Flaute. Erst 31-mal brachte Dresden den Ball im gegnerischen Tor unter. In 15 ausgetragenen Spielen kam SG Dynamo Dresden in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.