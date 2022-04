Auer gewinnt DTM-Auftakt, Champion Götz schwach, Schumacher auf Platz 21

Der 27-Jährige siegte beim Auftakt in Portimao am Samstag vor seinem deutschen Marken-Kollegen Luca Stolz (Kirchen), dem die schnellste Rennrunde gelang. Das Podium komplettierte der Italiener Mirko Bortolotti im Lamborghini.

Götz düpiert, Rast scheidet aus raus

Rallye-Rekordweltmeister Sebastien Loeb landete bei seinem Abstecher in die DTM auf Rang 16. Der Franzose vertrat im Ferrari den Neuseeländer Nick Cassidy, der am Wochenende bei der Formel E am Start ist.

DTM mit viel größerem Fahrerfeld

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das Fahrerfeld enorm angestiegen. Statt 19 Autos stehen in diesem Jahr 29 von sechs Marken (Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Porsche) am Start.

Das zweite Rennen des Wochenendes findet am Sonntag (13.30 Uhr) statt. Insgesamt stehen acht Rennwochenenden mit 16 Läufen an, das Serienfinale steigt am 8./9. Oktober auf dem Hockenheimring. Das nächste Event ist am 21./22. Mai auf dem Lausitzring angesetzt.