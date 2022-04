Bundesliga LIVE: FC Bayern ohne Neuer in Mainz, BVB und der Abstiegskampf LIVE im TV, Stream, Ticker

"Wenn Brazzo in der Tür steht, bin ich immer freudig erregt"

Der FC Bayern steht als Meister der Bundesliga bereits fest. Entsprechend hatte Julian Nagelsmann „eine Chance für unsere jungen Spieler, die in dieser Saison nicht viele Minuten bekommen haben“ angekündigt.

Doch in der Startelf gegen Mainz suchten die FCB-Anhänger Talente wie Jamal Musiala, Tangyu Nianzou, Gabriel Vidovic oder Paul Wanner (war am Vormittag bei der U19 im Einsatz) vergeblich - und machten ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft.