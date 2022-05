HBL: Gelingt dem SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin ein wichtiger Schritt zum Titel?

Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin treffen in der Handballbundesliga im Topspiel aufeinander. Die Gastgeber können gegen die Füchse einen wichtigen Schritt zur Meisterschaft machen.

Handball-Festtag am 1. Mai.

Am Sonntag empfängt Spitzenreiter SC Magdeburg den Tabellendritten der Handball-Bundesliga (HBL), die Füchse Berlin.

Top-Torjäger treffen aufeinander

„Ich habe gegen Omar schon gespielt, als er noch in Aalborg war“, sagte Lindberg der Magdeburger Volksstimme.

Der 40-jährige Routinier, der seit 2007 in der HBL aufläuft, zeigt sich von der Entwicklung des Isländers beeindruckt. "Er hat einen Riesenschritt gemacht. Er trifft viele Entscheidungen und gibt viele Assists für die Kreisläufer."

Der 25-jährige Magnusson hatte sich in seiner Debütsaison die Torjägerkrone im vergangenen Jahr gesichert. Aktuell liegt der Magdeburger mit 173 Treffern knapp hinter Lindberg, der bisher auf 181 Torerfolge kommt. Der Däne war 2010 und 2013 bester Torschütze der Liga.

Stellen die Füchse Magdeburg auf dem Weg zum Titel ein Bein?

Unabhängig vom Kampf um die Torjägerkrone ist beim Handball-Gipfel am Sonntag gehörig Brisanz im Spiel.

Das betonte auch Füchse-Kapitän Paul Drux: „Es ist eine Rivalität, und auch wenn es mancher nicht als Ost-Derby bezeichnen will, ist es das ja irgendwie schon. In den letzten Jahren haben wir uns nichts geschenkt, das wird auch dieses Mal so sein.“