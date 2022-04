Anzeige

Bundesliga: Am Wochende fert die Bundesliga den 2000. Spieltag ihrer Geschichte - Sport1 liefert Angeberwissen Bundesliga-Wissen zum Angeben

Piplicas irres Eigentor für die Ewigkeit

Udo Muras

Die Bundesliga feiert am Wochenende ein stolzes Jubiläum: der 2000. Spieltag steht an. Zu diesem Anlass liefert SPORT 1 eine Portion Angeberwissen.

Der 1. Spieltag fand am 24. August 1963 statt, damals mit nur acht Partien. Denn in den ersten beiden Spieljahren bestand die Liga nur aus 16 Vereinen. Erste Anstoßzeit: 17 Uhr.

In der Regel wurde am Samstag gespielt. Die erste Abweichung: am 10. Spieltag 1963/64, als sich Eintracht Braunschweig und der 1. FC Köln zum ersten Freitagsspiel der Bundesliga trafen (1:1).

Anzeige

Ab der Winterpause der Saison 1967/68 legte der DFB nach Befragung der Klubs die klassische Anstoßzeit Samstag, 15.30 Uhr, fest. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Giovane Elber schoss 1999 das Tor des Jahres

Weil es bis 1987 keine Winterpause gab, kam es besonders in der Anfangszeit der Liga zu vielen Nachholterminen. Die Spieltage mit den meisten verschiedenen Terminen gab es 1974/75 (16. Spieltag) und 1978/79 (19. und 21.) – mit jeweils sieben Ansetzungen.

Pro Spieltag fallen im Schnitt 27,5 Tore. Fast das Doppelte und damit die meisten gab es am 32. Spieltag 1983/84, als es 53mal in den Kästen einschlug. Mit Ausnahme von Waldhof Mannheim (0:2 gegen Bielefeld) trafen an jenem 12. Mai 1984 alle Teams.

Dagegen hatten die meisten Offensivabteilungen am 26. Spieltag 1989/90 und am 20. Spieltag 1998/99 geschlossen – es gab jeweils nur elf Tore in den neun Paarungen. Darunter war immerhin das Tor des Jahres 1999 von Bayerns Giovane Elber beim 4:0 in Rostock, fast von der Eckfahne.

Es gab übrigens auch mal einen Spieltag ohne Tore, aber der war durch den Winter stark ausgedünnt: am 17. Januar 1970 blieben nur drei Partien übrig, die alle 0:0 endeten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

An den meisten Spieltagen traf natürlich „der Bomber“. Gerd Müller, Rekordtorschütze der Bundesliga, verteilte seine 365 Treffer für die Bayern von 1965 bis 1978 auf 228 verschiedene Spieltage. Am nächsten kommt ihm Robert Lewandowski (211 Spieltage), Dritter ist der Ex-Schalker Klaus Fischer (209).

Anzeige

Jupp Heynckes ist Rekord-Trainer der Bundesliga

2000 Bundesligaspieltage hat keiner in aktiver Rolle erlebt, wie auch?

Zwei Männer aber haben mehr als die Hälfte aufzuweisen, weil sie nach der Karriere als Spieler Trainer wurden.

Wie Felix Magath (Hertha BSC), der am 2000. Spieltag sein 500. Spiel als Trainer bestreiten wird.

Das Ranking der Männer mit der größten Innenraumerfahrung:

1. Jupp Heynckes 1038 Spiele (369 als Spieler/669 als Trainer)

2. Otto Rehhagel 1033 (201/832)

3. Friedhelm Funkel 838 (320/518)

4. Felix Magath 805 (306/499)

Anzeige

5. Winfried Schäfer 789 (403/386)

6. Thomas Schaaf 787 (262/525)

7. Charly Körbel 641 (602/39)

8. Bruno Labbadia 600 (328/272)

9. Michael Frontzeck 595 (436/ 159)

10. Klaus Augenthaler 594 (404/ 190)

Corona-Pandemie schafft traurigen Rekord

Der Verein mit der größten Bundesligaerfahrung kam lange Zeit aus dem hohen Norden.

Anzeige

Nach dem Abstieg von „Dino“ HSV vor vier Jahren wurde er von Werder Bremen in Sachen Bundesligaerfahrung kurz überholt, aber auch die Hanseaten in Grün sind die Ehre längst wieder los.

Rekordmeister Bayern München ist seit kurzem auch Rekordteilnehmer der Bundesliga: Er verpasste nur 60 Spieltag (1963 – 65) und absolviert am Samstag sein 1940. Bundesligaspiel. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Bayern waren auch, wen wundert‘s?, am häufigsten Tabellenführer.

Das Ranking:

Bayern München 836

Borussia Dortmund 179

Bor. Mönchengladbach 137

Werder Bremen 129

Anzeige

Hamburger SV 115

Kaiserslautern 90

1. FC Köln 87

Bayer Leverkusen 72

Schalke 04 58

VfB Stuttgart 57

…und 23 weitere Vereine

Der Spieltag mit den meisten Zuschauern: 1. Mai 2010. Die vorletzte Runde 2009/10 lockte 485.210 Menschen in die Stadien, im Schnitt 53.912. Vier Stadien waren ausverkauft (Schalke, Leverkusen, Hannover und München), die anderen so gut wie.

Anzeige

Die wenigsten Zuschauer verdankt die Bundesliga Corona, als ab dem Restart im Mai 2020 monatelang gar keine zahlenden Zuschauer zugelassen wurden. Offiziell gab es seither 37 Spieltage ohne Zuschauer (9 in 2019/20 und 27 in 2020/21).

Platzverweise waren früher eine Seltenheit

Am 4. Spieltag der Bundesliga, es war der 14.09.1963, flog der erste Spieler vom Platz: Helmut „Boss“ Rahn, der Held vom Bern, ging im Heimspiel seines Meidericher SV gegen Hertha BSC 13 Minuten vor seinen Kameraden. Nicht nur wegen seiner Prominenz ein Aufreger, Platzverweise waren in den ersten Jahren sehr selten.

Das änderte sich, heute sind sie Normalität: an 55,56 % aller Spieltage (1112) gab es mindestens einen Platzverweis. Den Rekord hält der 3. Spieltag der Saison 2013/14 (acht Platzverweise).

Der 1000. Spieltag fiel übrigens auf das Wochenende des 26./27. November 1993. Tabellenführer Eintracht Frankfurt verlor zum Start der Rückrunde gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:3.

Der spätere Meister Bayern München verlor 1:3 bei Aufsteiger SC Freiburg, alle SC-Tore schoss Uwe Wassmer. Vier von nur acht Vereinen, die 1000 Spieltage später noch dabei sind.

In der Bundesliga gab es bisher drei Spieltage, nach denen jeweils gleich drei Trainer ihren Job los wurden. Im Oktober 1983 (11. Spieltag) erwischte es Uli Maslo (Dortmund), Udo lug (Nürnberg) und Dietrich Weise (Kaiserslautern/Rücktritt).

Im März 1992 (27. Sp.) flog Hansa Rostocks Uwe Reinders noch im Stadion, noch vor dem nächsten Spieltag trennten sich die Bayern (Sören Lerby) und der HSV (Gerd-Volker Schock) von ihren Trainern.

Anzeige

23 Meisterentscheidungen am Letzten Spieltag

Die heftigste Kettenreaktion gab es am 19. Spieltag 2006/07, als Bayerns Felix Magath, Hamburgs Thomas Doll und Gladbachs Jupp Heynckes (Rücktritt) binnen eines Tages ihren Spind räumten.

2,51 Elfmeter gibt es statistisch pro Spieltag. Der Rekord: Am 23. Oktober 1971 (12. Spieltag) zeigten die Schiedsrichter zwölf Mal auf den ominösen Punkt (zehn Tore), auf sieben Spiele verteilt.

Die meisten Fehlschüsse gab es am 7. Spieltag 2016/17 (5), die blamabelste Ausbeute am 9. Spieltag 1972/73, als alle vier Schützen verschossen.

Meister am letzten Spieltag? Davon träumen viele Fans wegen der Bayern-Dominanz schon länger. Dabei kam es noch immer mit Abstand am häufigsten vor.

Dann gab es die Schale:

Letzter Spieltag: 23x

Vorletzter Spieltag: 14x

Anzeige

Drittletzter Spieltag: 8x

Viertletzter Spieltag: 8x

Fünftletzter Spieltag: 3x

Sechstetzter Spieltag: 1x

Siebstletzter Spieltag: 1x

Achtletzter Spieltag: 1x

716 Spieltage vergingen bis zum ersten Wochenende ohne Heimsiege!

Die 10. Runde der Saison 1984/85 brachte sechs Unentschieden und drei Auswärtssiege aufs Ergebnisblatt. Man schrieb den 27. Oktober 1984, seither kam es noch acht Mal vor.

Anzeige

Der Horrortagspieltag für Gastgeber: Am 29. September 2019 gab es acht Auswärtssiege. Borussia Dortmund holte gegen Werder Bremen (2:2) den einzigen Heimpunkt und verhinderte den Totalreinfall mit neun Heimpleiten.

Die meisten Unentschieden gab es am 20. Spieltag 1998/99 (7), darunter fünf 0:0.