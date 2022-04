Formel-1-Rücktritt? Max Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez denkt ans Aufhören

Red-Bull-Pilot Sergio Pérez hat in einem Interview mit The Athletic laut über einen Rücktritt nachgedacht - wegen der immer weiteren Vergrößerung des Rennkalenders. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der 32-Jährige betonte: „Wenn der Kalender noch weiterwächst, werde ich da definitiv nicht mehr mitmachen.“ In diesem Jahr stehen 23 Grand Prix im Rennkalender - so viele wie noch nie.

Perez: „Mehr Rennen sind ein No-Go“

Für das kommende Jahr ist bereits bekannt, dass zwei weitere Rennen dazu kommen. Es werden 2023 auch Rennen in Las Vegas und Katar gefahren, was den Kalender auf 25 Kurse erweitert.

Der Mexikaner ist seit 2011 in der Formel 1 und gewann zwei Rennen. Seine besten Platzierung in der WM-Gesamtwertung waren zwei vierte Plätze in den vergangenen Jahren, aktuell liegt er auf Platz 3 der Fahrerwertung. Einen zu hohen Preis für weitere Karriere-Sternstunden will er aber wohl nicht zahlen.