Boris Becker Urteil: Wegen dieses Fehlers gab es keine Gande

Doch der 29. April wurde zu einem düsteren Tag in seinem schillernden Leben - und der 54-Jährige muss seine Strafe unmittelbar antreten.

Doch was erwartet Becker nun konkret? Gibt es womöglich doch noch einen Weg zurück in die Freiheit? SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen.

Muss Becker die ganze Haftstrafe verbüßen?

Bereits am 8. April hatte eine Jury Becker in dem Strafverfahren in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden. (REAKTIONEN: Das ist der Mega-GAU)