NFL-Draft: Raimann schreibt Geschichte! Colts ziehen erstmals einen Österreicher

Bernhard Raimann sorgt für ein Novum in der NFL. Als erster Österreicher in der Geschichte wird er im Draft ausgewählt - vom gleichen Team wie einst Björn Werner.

Der 24-Jährige wurde als erster Österreicher in der Geschichte im NFL-Draft gezogen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Österreich-Rekord durch Raimann

Die Indianapolis Colts schlugen in der 3. Runde mit Pick 51 zu und sicherten sich den Offensive Tackle, der zuletzt am College von Central Michigan gespielt hatte. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Zuvor war Raimann von manchen Experten sogar in der 1. Runde prognostiziert worden. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Colts holten schon Werner als höchsten Deutsche

2013 hatte die Franchise Björn Werner schon in der 1. Runde des Drafts gezogen. Der Defensive End hält damit den Rekord für den höchsten Draftpick eines Deutschen jemals. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Allerdings war Werner, auch aufgrund von späteren Knieproblemen, keine lange NFL-Karriere vergönnt. Nach nur drei Spielzeiten, in denen er zwar auch 16 Spiele als Starter absolvierte, wurde der Deutsche im März 2016 entlassen.

Insgesamt absolvierte der Verteidiger, der wie Raimann von einem US-College (Florida State) gedraftet wurde, 38 NFL-Spiele und verbuchte dort 6,5 Sacks und 81 Tackles. Bei einem neuen Anlauf bei den Jacksonville Jaguars 2016 schaffte es Werner nicht in den finalen Kader, 2017 beendete er offiziell seine Karriere.

Raimann hat große Ziele

Raimann, der als Spieler der Offense Line Quarterback Matt Ryan beschützen soll, will es besser machen und hat sich für seine NFL-Karriere hohe Ziele gesteckt.

Kurzfristig gehe es darum, so schnell wie möglich Stammspieler zu werden, langfristig sei es natürlich das Ziel, „so viele Super-Bowl-Ringe wie möglich zu sammeln und ein All-Pro-Tackle zu werden“, wie er selbstbewusst schon vor dem Draft erklärte.

Bei den Colts werden Raimann gute Chancen eingeräumt, sich als Left Tackle langfristig als Starter zu etablieren. ESPN bezeichnete ihn als „eine der besten Optionen“ in Runde 2 und 3.

Dank einer guten Balance wird Raimann aber auch als verlässlicher Quarterback-Beschützer in Pass-Situationen eingestuft, der „dank großer Hände und exzellenter Kraft im Oberkörper“ gegnerische Pass-Rusher abmelden kann, wie ESPN -Experte Steve Muench vor dem Draft schwärmte.

Start als Tight End

Auch im Team der Delton-Kellogg High School in Michigan, wo er im Rahmen eines Austauschprogramms ein Jahr verbrachte, spielte er auf dieser Position und konnte überzeugen.

Kurz vor seiner Rückkehr nach Österreich bot ihm die Central Michigan University ein Football-Stipendium an. Ab 2018 stand er für die Central Michigan Chippewas auf dem Feld und war damit der erste Österreicher, der in der Division I einen Pass fangen konnte - Erfahrung mit historischen Momenten hat Raimann also schon.