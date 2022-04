WWE mit neuer Entlassungswelle - auch Brock-Lesnar-Double Harland betroffen

Auf die Megashow WrestleMania folgt das große Entlassungs-Beben - in den vergangenen Jahren war das bei WWE die Regel, in diesem Jahr war es bislang nicht dazu gekommen. Nun allerdings hat der Wrestling-Marktführer zumindest beim Aufbauroster NXT doch noch eine größere Kader-Ausdünnung vollzogen.

WWE entlässt früheres Brock-Lesnar-Double Harland

In den vergangenen Wochen war der für seine Rolle kahl rasierte Harland jedoch nicht mehr an der Seite von Gacy zu sehen, der kommende Woche Rick Steiners Sohn Bron Breakker um dessen NXT-Titel herausfordert.

Dakota Kai, Malcolm Bivens und Dexter Lumis prominenteste Opfer

Kai, Bivens und Lumis waren die etabliertesten Namen, die gehen mussten: Die Neuseeländern Kai hatte in der Damendivision von NXT stets eine prominenteste Rolle gespielt, zuletzt zwei Jahre lang als Partnerin und Rivalin der aufstrebenden Raquel Rodriguez (Gonzalez), deren TV-Debüt für SmackDown am Tag von Kais Entlassung ausgestrahlt wurde . Wie ihre im vergangenen Jahr gefeuerte Ex-Partnerin Tegan Nox (Nixon Newell) könnte sie eine Kandidatin für AEW sein.

Der für sein ironisches „Social Media Game“ bekannte Bivens machte auch aus seiner Kündigung einen Witz: In einer Parodie auf die oft schmalzigen Danksagungen gekündigter Wrestlerinnen und Wrestler postete er einen Clip, in dem er festhielt, was er mehr als alles andere vermissen werde. Statt wie üblich die Liebe der Fans oder die tolle Atmosphäre in der Umkleidekabine herauszustreichen, nannte Bivens ohne weitere Begründung die chinesische Wrestlerin Xia Li, die bei NXT einen eher zwiespältigen Ruf hatte.