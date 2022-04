Berti Vogts vermisst bei Borussia Mönchengladbach "echte Führungspersönlichkeiten"

„Er hat sicherlich Fehler gemacht“, so Vogts, „aber in seiner Ära hat Borussia an die Tür zur Champions League geklopft und dreimal da teilgenommen, in dieser Saison haben wir an die Tür zum Abstieg angeklopft. Das darf nicht der Anspruch dieses Klubs sein, das Ziel sollte sein, immer im oberen Drittel der Liga dabei zu sein.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)