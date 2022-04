Anzeige

WWE SmackDown: Braun Strowmans Freundin Raquel Rodriguez debütiert Strowman-Freundin schlägt bei WWE ein

Raquel Rodriguez hat ihr erstes Match bei WWE Friday Night SmackDown bestritten © WWE

Martin Hoffmann

Raquel Rodriguez, die Lebensgefährtin von Ex-WWE-Star Braun Strowman, feiert ihr Debüt bei SmackDown. Roman Reigns‘ Backlash-Plan wird enthüllt.

Die WWE-Karriere ihres Lebensgefährten Braun Strowman endete vor elf Monaten plötzlich und überraschend - nun erobert Raquel Rodriguez selbst die größte aller Wrestling-Bühnen.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown feierte die bislang als Raquel Gonzalez bekannte Rodriguez ihr Debüt im WWE-Hauptkader. Der ehemalige Damenchampion des Aufbaukaders NXT besiegte No-Name Cat Cardoza mit einer Chingona Bomb - in einem Match, das vor allem die gewaltige Körperkraft der 1,83 Meter großen Rodriguez unterstrich. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Raquel Rodriguez debütiert auf großer WWE-Bühne

Die 31 Jahre alte Rodriguez (bürgerlich: Raquel González) ist die Tochter des texanischen Independent-Wrestlers Rick Gonzalez und war Basketball-Spielerin an der Texas A&M University–Kingsville. Seit 2016 steht sie unter WWE-Vertrag - und seit längerem deutet sich an, dass die Liga sie als Zukunftshoffnung sieht.

Anfang 2020 debütierte sie bei NXT als Vollstreckerin von Dakota Kai - die am Tag der Ausstrahlung ihres SmackDown-Debüts entlassen wurde.

Gonzalez wurde schrittweise zum weiblichen Aushängeschild des Kaders aufgebaut, im Vorfeld von WrestleMania 38 im vergangenen Jahr entthronte sie Damenchampion Io Shirai, auch als Tag-Team-Champion regierte sie zusammen mit Kai zweimal.

Mit Braun Strowman bei Alexa Bliss‘ Hochzeit

Gonzalez‘ Beförderung galt seit längerem nur als Frage der Zeit, vor einigen Wochen wurde sie vollzogen, schon in den ersten SmackDown-Shows nach WrestleMania tauchte Rodriguez in Segmenten auf. Hintergrund des Namenswechsels: Medienberichten zufolge hat WWE-Boss Vince McMahon vor kurzem verfügt, dass kein neuer Star mehr seinen bürgerlichen Vor- oder Nachnamen bei WWE benutzen darf - die Liga will die Vermarktungsrechte an den Kampfnamen für sich haben.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Roman Reigns in Sechs-Mann-Tag-Team-Match bei Backlash

Im Zentrum der wegen der aktuellen Europatour von WWE voraufgezeichneten Show standen die neuen Entwicklungen um das Titelgeschehen bei SmackDown.

Die Andeutungen einer Fehde zwischen WWE Universal Champion Roman Reigns und Drew McIntyre bestätigten sich, bei der nächsten Großveranstaltung WrestleMania Backlash am 8. Mai gibt es auch ein Match - allerdings kein Titelmatch.

Reigns tut sich mit seinen Neffen Jimmy und Jey Uso gegen McIntyre und RK-Bro zusammen, das vorher angesetzte Titelvereinigungsmatch zwischen den Usos sowie Randy Orton und Riddle fällt flach. Reigns sprengte die Vertragsunterzeichnung dieses eigentlich schon offiziellen Matches und zerriss den Kontrakt, bei einer anschließenden Attacke kam McIntyre RK-Bro zu Hilfe. McIntyre hatte zuvor ein Steel Cage Match gegen Rivale Sami Zayn gewonnen, der Reigns vergangene Woche gegen McIntyre aufgehetzt hatte.

Nach der Prügelei erwirkte Reigns-Manager Paul Heyman hinter den Kulissen die Änderung des Usos-vs.-RK-Bro-Matches. Hintergrund der ungewöhnlichen Ansetzung könnte sein, dass Reigns - im WrestleMania-Match gegen Brock Lesnar anscheinend am Arm verletzt - doch noch nicht fit genug für ein Einzelmatch auf Pay-Per-View-Niveau und sich in einem Multi-Man-Kampf mehr schonen kann.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 29. April 2022:

Steel Cage Match: Drew McIntyre besiegt Sami Zayn

Intercontinental Title Match: Ricochet (c) besiegt Shanky

Raquel Rodriguez besiegt Cat Cardoza

Naomi besiegt Shayna Baszler

Xavier Woods besiegt Ridge Holland

Sheamus besiegt Kofi Kingston

Beat The Clock Match: Ronda Rousey besiegt Shotzi