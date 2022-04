NFL Draft: Jahan Dotson schaut lieber NBA

Wie Sam Fortier von The Washington Post berichtet, verfolgte der Wide Receiver Jahan Dotson aus diesem Grund während des Draft auf dem Handy das NBA-Playoff-Spiel zwischen den New Orleans Pelicans und Phoenix Suns. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Er wollte klar im Kopf bleiben und ist nicht davon ausgegangen, dass er bereits an 16. Stelle von den Washington Commanders gepickt wird. Fortier schreibt, dass Dotson damit gerechnet habe, entweder spät in Runde eins oder am Anfang der zweiten Runde gewählt zu werden.