Ligue 1: Bald Trainer bei PSG? Tottenham-Coach Antonio Conte widerspricht

Tottenham-Coach Antonio Conte hat vehement bestritten, dass er in der kommenden Saison zu Paris Saint-Germain wechseln werde.

„Natürlich finde ich es gut, dass andere Vereine meine Arbeit schätzen, aber das ist eine Sache“, sagte der Italiener auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Spurs am Sonntag gegen Leicester City.

Conte legte nach: „Ich denke, dass auch die Leute, die etwas darüber berichten wollen, Respekt vor all den Menschen zeigen müssen, die in diese Situation verwickelt sind und nicht Fake News erfinden und eine Menge Lügen erzählen sollten“, so Conte weiter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)