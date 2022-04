2. Bundesliga: Werder patzt nach Eigentor-Drama - Schalke mit Last-Minute-Sieg, St. Pauli nur remis gegen Nürnberg

Die Bremer mussten die Tabellenführung abgeben, neuer Spitzenreiter ist Schalke 04. Das Team von Mike Büskens feierte beim SV Sandhausen einen späten 2:1-Erfolg. Simon Terodde ließ die Knappen mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit jubeln. Am vergangenen Spieltag hatte Werder durch ein 4:1 auf Schalke Platz eins übernommen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Bitteres Kiel-Wiedersehen für Werner

Sechs Tage nach der Gala in Gelsenkirchen vertraute Werner auf die gleiche Startelf, mit Ducksch und Füllkrug im Sturm also - und nach nur 23 Minuten hatten beide bereits getroffen: Füllkrug profitierte ganz früh von einem Luftloch von Kiels Stefan Thesker, Ducksch verwandelte einen Strafstoß, nachdem Simon Lorenz den Ball mit der Hand gespielt hatte.

Terodde-Doppelpack rettet Schalke

Die Schalker übernahmen vor 12.355 Zuschauern angetrieben vom agilen Darko Churlinov sofort das Kommando, taten sich gegen tief stehende Gastgeber aber schwer. Mit ihrer ersten großen Chance wären die Gäste dennoch fast in Führung gegangen, Simon Terodde und Marius Bülter scheiterten aber an Torhüter Patrick Drewes (19.). Insgesamt mangelte es dem Spiel des Favoriten aber an Ideen und Tempo. Rodrigo Zalazar fand zudem bei einem Freistoß in Drewes seinen Meister (25.).