Boris Becker: Urteil mit Haftstrafe - das sind die Reaktionen

Der einstige Tennisstar ist von einem Londoner Gericht am Freitag zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. (HINTERGRUND: Becker nun Straftäter wie auch...)

Becker, der seine Strafe unmittelbar antreten musste, kann noch in Berufung gehen. Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger war am 8. April von der Jury des Gerichts in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.