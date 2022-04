Anzeige

2. Bundesliga mit Werder, Schalke, Darmstadt, St. Pauli und HSV vor furiosem Saisonfinale - Kolumne 2. Liga vor furiosem Saisonfinale

Markus Höhner

Drei Spieltage sind in der 2. Bundesliga noch zu absolvieren. Sechs Teams können noch aufsteigen. Die Zweitliga-Kolumne von SPORT1-Kommentator Markus Höhner.

Wenn am Darmstädter Bölle der Anpfiff zum Samstagsspiel gegen Aue ertönt, hat die Konkurrenz ihre Referenz schon hinterlegt.

Wegen des Maifeiertags und der hierfür abzustellenden Polizeikontingente finden die neun Spiele dieses drittletzten Spieltags alle am Freitag und am Samstag statt, fünf am Freitag und vier am Samstag. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Darmstadt ist dann als Letzter dran und weiß, was Werder, Schalke, St. Pauli, der HSV und Nürnberg vorgelegt haben. Schwer einzuschätzen, ob das ein Vorteil, oder Nachteil, oder mental völlig unrelevant ist. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Darmstadt klarer Favorit gegen Aue

Dass die Darmstädter so oder so als klarer Favorit ins Spiel gegen die praktisch abgestiegenen Auer gehen, steht in jedem Fall außer Frage.

Fakt ist aber auch, dass diese zweite Liga uns in dieser Saison irre viel geboten hat und vor den letzten drei Spieltagen noch immer viele Optionen auf dem Tisch liegen. Und eines haben wir in den letzten Wochen gelernt: Es passiert irgendwie immer das, womit man nicht gerechnet hat. Aber eben das macht dieses Saisonfinale auch so unglaublich spannend.

Da ist der Club, den eh keiner auf dem Zettel hatte. Als man dachte, in Bremen werden den Nürnbergern ihre Grenzen aufgezeigt, punkteten sie bei Werder. Als man dann glaubte, gegen Sandhausen würden sie den Punkt vergolden, verloren sie das „Ecken-Spiel“ im eigenen Stadion gegen den potentiellen Außenseiter.

HSV weiter im Aufstiegsrennen

Der HSV war ja öffentlich schon komplett abgemeldet und längst wurden die personellen Perspektiven von Jonas Bold und Tim Walter für die neue Saison diskutiert. Aber zwei Siege in Folge und der Blick auf das in Relation leichteste Restprogramm halten die Rothosen bei drei Punkten Rückstand auf Platz drei definitiv im Aufstiegsrennen.

Am letzten Samstag hatten wir „Top-Spiel in St. Pauli“! Atmosphärisch war es wieder mal ein Hochgenuss. Die beste Heim-Mannschaft der zweiten Liga empfing Darmstadt 98 und ging mit dieser starken Saisonbilanz im eigenen Stadion sicher favorisiert ins Spiel. Denkste! Auswärtssieg! Ernüchterung in Hamburg.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Schalke schon verloren. Gegen Werder endete der Lauf unter Mike Büskens nach fünf Siegen in Folge mit einer ziemlichen Ohrfeige. Für Werder war es gleichermaßen die beeindruckende Rückmeldung nach der ersten kleinen Wackelphase unter Ole Werner mit drei Unentschieden hintereinander.

Bremen katapultierte sich vorbei an Schalke auf Platz 1 der Tabelle. Und dann noch Darmstadt. Nach dem 2:5 gegen Schalke und zu Gast beim so heimstarken St. Pauli, fighteten sie sich schon eher überraschend zurück in den Aufstiegskampf auf Platz drei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Schalke in Sandhausen gefordert

So. Und jetzt der drittletzte Spieltag. Eigentlich müssten die euphorisierten Bremer ihrer Favoritenrolle als Tabellenführer gegen Kiel gerecht werden. Oder lässt Werder im dritten Heimspiel in Folge doch wieder überraschend Punkte liegen?

Sandhausen hat in der Rückrunde gegen fünf der sechs Top-Teams gepunktet. Setzt Schalke in der Kurpfalz jetzt ein Zeichen, oder endet dort der Büskens-Boom? Beides in diesen Tagen absolut denkbar.

St. Pauli hat wieder Heimrecht und empfängt mit dem 1. FC Nürnberg erneut direkte Konkurrenz. Für mich ist dort St. Pauli Favorit, aber so war es ja auch letzten Samstag.

Der Hamburger SV ist am Samstag bei den schon abgestiegenen Ingolstädtern klarster Favorit und bereit für den dritten Sieg in Folge. Jeder HSV-Fan weiß aber um das Potential dieses Clubs, sich mit späten Saisonniederlagen gegen krasse Außenseiter für den knapp verpassten Aufstieg zu qualifizieren.

Bleibt Darmstadt gegen Aue. Die Lilien kennen am Samstagabend alle Ergebnisse der Konkurrenz und müssten doch gegen Aue eigentlich gewinnen. Eigentlich. Aber erst nach Abpfiff in Darmstadt kennen wir dann die ganze Spieltags-Wahrheit dieser wilden zweiten Liga.

