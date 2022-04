Bundesliga heute live: Union Berlin - Greuther Fürth im TV, Stream, Ticker

Union Berlin will in den Europapokal. Gegen die schon abgestiegene SpVgg Greuther Fürth soll der nächste Schritt dorthin und ein neuer Punkterekord gelingen.

Großangriff auf die Champions League? Ein Punkterekord? Urs Fischer lässt das alles noch recht kalt. Der Trainer des Europacup-Anwärters Union Berlin, so sagt er, bleibe bei seiner Aussage, „dass unser Ziel war, oben noch mal heranzukommen“.

Mehr war dem gewohnt in sich ruhenden Schweizer vor dem Bundesliga-Duell mit der abgestiegenen SpVgg Greuther Fürth am Freitag nicht zu entlocken. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga: Union alles andere als übermütig

Fischer will abwarten, „wie es nach dem 34. Spieltag ausschaut“. Punkt.

Keine weiteren Kampfansagen, nachdem Fischer vor dem Berliner Derby Anfang April Europa als Ziel ausgegeben hatte. 50 Punkte, so viele wie 2020/2021 nach der gesamten Saison, hat der Tabellensechste auf dem Konto. Folglich wäre jeder Zähler mehr alleiniger Vereinsrekord. „Nein, kneifen muss ich mich nicht“, sagte Fischer zur Ausgangslage. Übermütig wird in Köpenick drei Partien vor dem Ende niemand. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Vier Punkte sind es auf RB Leipzig, das den Königsklassen-Rang vier belegt. Zwei auf den Fünften SC Freiburg, der Union in der kommenden Woche empfängt.

Europa? Berlin weiß, was Sache ist

Doch auch nach den beiden tollen Spielen in Leipzig, im DFB-Pokal-Halbfinale unterlagen die Berliner in der Vorwoche unglücklich und in der Liga siegten sie drei Tage danach mit viel Leidenschaft, stimmt bei Union der Fokus. „Das war ein Wechselbad der Gefühle, ein bisschen Achterbahnfahrt. Ich glaube nicht, dass uns das zu Kopf steigt“, sagte Fischer.