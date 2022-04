Valorant: OpTic Gaming gewinnt Masters Reykjavík

Zwölf Teams aus der ganzen Welt hatten sich qualifiziert, um in Island vom 10. April bis zum 24. April um den ersten Masters-Titel im neuen Jahr zu spielen. Das beste Team aus den Ligen Europa und mittel Afrika, Nordamerika, Asien-Pazifik und Brasilien erhielten durch ihre Top-Seed Stellung bereits einen Platz den Playoffs der besten acht.

Liquid überzeugt in der Gruppenphase, Fnatic schwach

Während sich Fnatic in Gruppe A der Group Stage sowohl Ninjas in Pyjamas als auch ZETA DIVISION ernüchternd mit jeweils 0-2 geschlagen geben musste, überzeugt Team Liquid in Gruppe B mit zwei 2-0 Erfolgen gegen KRÜ Esports und XERXIA.