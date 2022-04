2. Bundesliga heute live mit Werder, St. Pauli, Nürnberg, Schalke im TV, Stream, Ticker

In der 2. Bundesliga wird es langsam ernst: Am Freitag ist bereits ein Großteil der Aufstiegskandidaten gefordert. Auch Werder und Schalke sind im Einsatz.

Der 32. Spieltag verspricht jede Menge Spannung - und wartet mit einer Besonderheit auf. Weil am Sonntag aufgrund des Maifeiertags nicht gespielt wird, finden am Freitagabend gleich fünf Partien zeitgleich statt.

Werder im Nordduell - Pauli gegen Nürnberg

Dementsprechend geht es gleich von Beginn des Spieltags an im Aufstiegskampf zur Sache. Tabellenführer Werder Bremen empfängt den Nordrivalen Holstein Kiel. Mit einem Sieg und gleichzeitigen Patzern der Konkurrenten könnten die Bremer bereits an diesem Wochenende einen Platz unter den Top drei zementieren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Dafür müsste aber unter anderem der FC St. Pauli sein Spiel gegen den 1. FC Nürnberg verlieren. Die Kiezkicker müssen nach der Niederlage gegen Darmstadt am vergangenen Spieltag dringend in die Erfolgsspur zurück, aktuell liegt das Team von Timo Schultz als Vierter einen Punkt hinter dem Relegationsplatz zurück. Die Nürnberger haben drei Punkte Rückstand auf St. Pauli, könnten mit einem Sieg also ganz eng an die Aufstiegsränge heranrücken. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)