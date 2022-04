Insolvenz von Türkgücü München: Ex-Mäzen Hasan Kivran bricht sein Schweigen!

Sechs Jahre lang war Hasan Kivran der starke Mann bei Türkgücü München, führte den Klub aus der Landesliga bis in die 3. Liga.

Doch im vergangenen Winter folgte der Paukenschlag: Da sich der Mäzen und die anderen fünf Gesellschafter weigerten, im Zuge der DFB-Nachlizenzierung einen Fehlbetrag von rund zwei Millionen Euro auszugleichen, musste der Klub Ende Januar Insolvenz anmelden . Zudem wurde am 24. März der Spielbetrieb eingestellt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)

Lange war der 56 Jahre alte Unternehmer von der Bildfläche verschwunden, nun hat er sein Schweigen gebrochen. „Bis Ende 2021 habe ich zehn Millionen Euro in den Klub gesteckt“, erklärte Kivran, angesprochen auf seinen größten Fehler, bei der Bild . „Türkgücü war wirtschaftlich gesehen kein gutes Investment.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)

Türkgücü: Ex-Boss kritisiert Stadt München

Türkgücü sei zunächst eine „Erfolgsstory“ gewesen, „aber die sportlichen Probleme wurden immer größer, obwohl wir einen Etat von rund sechs Millionen Euro hatten. Die Kosten sind seit dem Aufstieg in die 3. Liga explodiert. Ich musste mich fragen: Machst du weiter, auch wenn der Plan nicht aufgeht? Und, noch wichtiger: Wie ist die Perspektive? Sie fehlte gänzlich.“ (DATEN: Die Tabelle der 3. Liga)

Verantwortlich für das Aus machte der Unternehmer auch die Stadt München. „Leider ist die Stadt München anscheinend nicht für drei Profiklubs gemacht“, sagte Kivran. „Komisch, denn in Westdeutschland klappt es mit vielen Klubs innerhalb weniger Kilometer sehr gut. Das hat sehr an uns gezerrt. Unsere Wettbewerber haben ihre Verluste mit Staatshilfen (nach Corona, Anm. d. Red.) ausgeglichen bekommen. Wir als Aufsteiger wurden bei den Auflagen an den Zuschauereinnahmen der Regionalligasaison gemessen. Sicherlich wurden wir hier benachteiligt.“