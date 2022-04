Nagelsmann hofft weiter auf Lewandowski-Verbleib

Damit nahm er Bezug auf das erste Treffen der Bayern-Bosse um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Lewandowskis Berater Pini Zahavi am Donnerstag in München. Der Weltfußballer aus Polen hat noch Vertrag bis 2023, soll aber mit einem Transfer zum FC Barcelona liebäugeln. Salihamidzic hatte erst am Sonntag ausgeschlossen, dass die Bayern den 33-Jährigen bereits in diesem Sommer abgeben.