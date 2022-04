Urteilsverkündung in London: Becker vor Gericht erschienen

Boris Becker ist am Freitagmittag in London zur Verkündung seines Strafmaßes vor Gericht erschienen.

Boris Becker ist am Freitagmittag in London zur Verkündung seines Strafmaßes vor Gericht erschienen. Der 54 Jahre alte einstige Tennisstar war am 8. April von einer Jury in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Ihm droht eine Haftstrafe.