Rangnick übernimmt in Österreich - Vertrag bis zur EM 2024

Ralf Rangnick wird neuer Nationaltrainer in Österreich und soll David Alaba und Co. zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland führen.

Ralf Rangnick wird neuer Nationaltrainer in Österreich und soll David Alaba und Co. zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland führen. Der 63-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag, wie der ÖFB nach einer Präsidiumssitzung in Wien am Freitag mitteilte.

Gelingt die Qualifikation für die EM, "verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch um zwei weitere Jahre bis zur WM 2026 in den USA". Rangnick, derzeit Interimstrainer bei Manchester United, wird Nachfolger von Franco Foda, der nach der verpassten Qualifikation für die WM in Katar zurückgetreten war. Sein Österreich-Debüt feiert Rangnick am 3. Juni in der Nations League in Kroatien.

"Es ist eine Ehre für mich, die Aufgabe als Teamchef zu übernehmen", sagte Rangnick in einer Mitteilung: "Mit großer Vorfreude erfüllt mich insbesondere die Aussicht, mit einer jungen, erfolgshungrigen Mannschaft die Europameisterschaft in Deutschland zu bestreiten."

Er sei "wirklich happy und sehr stolz", sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel: "Ich war immer für eine österreichische Lösung, und ich bin sicher, dass einige die Qualität hätten. Dann hat sich plötzlich die Möglichkeit ergeben, Ralf Rangnick ins Boot zu holen. Mit jedem Gespräch ist es spannender geworden. Wenn man den aktuellen Trainer von Manchester United bekommen kann, spricht das für sich."

Rangnick will auch als Nationaltrainer weiter als Berater von United arbeiten. „Ich werde definitiv in meiner beratenden Funktion bleiben. Das würde Raum für einen anderen Job lassen“, hatte der ehemalige Bundesliga-Coach am Donnerstagabend nach dem 1:1 in der Premier League gegen den FC Chelsea gesagt. Teammanager der Red Devils wird nach dem letzten Spieltag am 22. Mai der Niederländer Erik ten Hag (bisher Ajax Amsterdam).