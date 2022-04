Ralf Rangnick wird Nationaltrainer in Österreich - und könnte bis zu vier Jahre bleiben

Der Vertrag läuft vorerst über zwei Jahre, bei einer „erfolgreichen Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch um zwei weitere Jahre bis zur WM 2026 in den USA“, heißt es in einer Mitteilung des ÖFB.

Rangnick bleibt auch United erhalten

Bei den Red Devils soll Rangnick nach Ende der laufenden Saison in einer Beraterrolle tätig sein. Eine Aufgabe, der er wohl trotz des Engagements in Österreich weiter nachgehen will. So bestätigte er es noch vor seiner Ernennung zum Österreich-Trainer.