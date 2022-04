Formel 1: Haas-Chef erwartet nächsten Schritt von Schumacher: "Muss lernen ..."

Haas-Teamchef Günther Steiner erwartet von Mick Schumacher einen den nächsten Schritt in der Formel 1. Die Arbeitseinstellung des Youngsters gefällt ihm aber.

Formel-1-Pilot Schumacher war zuletzt in Imola von Platz zehn ins Rennen gegangen, im Ziel landete er nach zwei Drehern als Vorletzter.

Dass der Haas in diesem Jahr gut genug für Punkte ist, sei für den Sohn des Rekordweltmeisters Michael Schumacher noch eine ungewohnte Situation.

Steiner: Schumacher arbeitet hart

„Es ist neu für ihn, das Auto für ein Überholmanöver zu nutzen. In der vergangenen Saison sind wir nur hinterher gefahren, und er konnte das zu selten", sagte Steiner, der Schumacher eine akribische Arbeitseinstellung attestierte: „Er will besser werden und investiert deshalb auch so viel Zeit."