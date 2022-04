Eishockey: Hansson wird neuer Trainer der DEG

Der Schwede Roger Hansson wird bei der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Nachfolger des bisherigen Cheftrainers Harold Kreis.

Der Schwede Roger Hansson wird bei der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Nachfolger des bisherigen Cheftrainers Harold Kreis. Der 54-Jährige, der einen Vertrag bis 2024 erhält, war zuletzt beim Schweizer Klub EV Zug im Nachwuchsbereich tätig, davor in verschiedenen Positionen bei Rögle BK in Schweden.